После матча Австрия — Дания в центре поля образовалась яма внушительных размеров

После матча второго тура Лиги наций между сборными Австрии и Дании (1:2) в центре поля стадиона имени Эрнста Хаппеля образовалась внушительная яма.
Ранее начало матча сборной Австрии со сборной Дании было задержано более чем на час. Это случилось в связи с перебоями электроэнергии в районах Вены, расположенных рядом со стадионом, на котором проходил матч.
Игроки сборной Дании были очень заинтригованы появлением ямы прямо в центре поля. Датский футболист Андерс Сков Ольсен опытным путём проверил глубину образовавшейся воронки.
Предполагается, что яма образовалась из-за того, что была повреждена одна из главных дренажных линий. После этого вся вода с поля стекала в одну область, скапливаясь и размывая дренажный гравий. Также поле могло базироваться на стальном каркасе, поэтому основание вполне могло прогнуться.
Видеообзор матча Австрия — Дания (1:2):
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