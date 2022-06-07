Газизов — о поле в «Уфе»: команда не может показать нормальный футбол, что ей ещё сказать?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на критику искусственного газона на домашнем стадионе команды.
«Касаемо поля. Не знаю, кто это раскручивает. Мы его поменяли два года назад, оно у нас соответствует всем параметрам. В Европе во многих чемпионатах команды играют на искусственных полях. Если кто-то из команд не может показать нормальный футбол, что они должны говорить? У нас поле отличного качества.
Когда мы приезжаем на натуральное и там кругом чуть ли не кроты бегают, то вот тяжело в футбол играть. У нас оно ровное. Ни один специалист не скажет, что искусственные поля — это плохо. Как в наших реалиях иметь натуральное поле?» — рассказал Газизов на пресс-конференции.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
- 7 июня 2022
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