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Газизов — о поле в «Уфе»: команда не может показать нормальный футбол, что ей ещё сказать?

Газизов — о поле в «Уфе»: команда не может показать нормальный футбол, что ей ещё сказать?
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на критику искусственного газона на домашнем стадионе команды.

«Касаемо поля. Не знаю, кто это раскручивает. Мы его поменяли два года назад, оно у нас соответствует всем параметрам. В Европе во многих чемпионатах команды играют на искусственных полях. Если кто-то из команд не может показать нормальный футбол, что они должны говорить? У нас поле отличного качества.

Когда мы приезжаем на натуральное и там кругом чуть ли не кроты бегают, то вот тяжело в футбол играть. У нас оно ровное. Ни один специалист не скажет, что искусственные поля — это плохо. Как в наших реалиях иметь натуральное поле?» — рассказал Газизов на пресс-конференции.

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