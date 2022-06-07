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Широков: логично сыграть Суперкубок в Питере, но я за проведение матча в «Лужниках»

Широков: логично сыграть Суперкубок в Питере, но я за проведение матча в «Лужниках»
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Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Если нельзя в Москве в «Лужниках», то по аналогии надо проводить в Питере, потому что большой стадион. Если бы это это было оговорено перед началом чемпионата, то сейчас было бы меньше вопросов. Так как будет матч, который привлечёт большое количество зрителей, логично сыграть его в Питере. Остальные стадионы в два раза меньше.

Я изначально за то, чтобы играть в «Лужниках». Также я за то, чтобы не было таких коллизий: перед началом чемпионата надо объявлять, где Суперкубок будет проводиться. Можно чередовать, как кто-то предлагал: один год принимает чемпион, а другой — обладатель Кубка», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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