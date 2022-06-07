Ибраима Конате рассказал, как узнал о вызове в сборную Франции

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о вызове в расположение сборной Франции.



«Я был на яхте с друзьями в Греции. Мы веселились, смеялись и хорошо проводили время. Я увидел два пропущенных звонка и решил перезвонить, потому что номер был мне незнаком. Это было восхитительно. Мои друзья танцевали, и я не мог сразу рассказать обо всём им и своей семье, потому что это всё ещё должно было оставаться в тайне. Я был безумно счастлив. Меня отлично приняли в этой команде, как и всех новичков. Многих игроков сборной я знаю давно», — приводит слова Конате RMC Sport.



Напомним, Конате был вызван в сборную на замену футболисту «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану, получившему травму во время матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:2).

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