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Где стоит провести матч за Суперкубок России?

Где стоит провести матч за Суперкубок России?
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Недавно стало известно, какие города претендуют на проведение Суперкубка России. Матч может быть проведён в Казани, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге.

Где стоит провести матч за Суперкубок России?

Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.

Решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия.

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