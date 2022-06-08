Манчини: пропущенный в матче с Венгрией гол вселил в нас страх

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в матче с Венгрией в Лиге наций (2:1).
«Это был неплохой матч, мы хорошо провели первый тайм. После пропущенного гола мы стали бояться, но в итоге должны были забить больше. Этот гол создал нам небольшие трудности, но мы всё равно довели дело до конца. У нас в стране много молодых и перспективных футболистов, которым придется много работать, чтобы попасть к нам в команду. Было важно выиграть, мы провели хороший матч», – цитирует Манчини журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.
Сборная Италии набрала 4 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия (3) — на 3-м месте. Соперниками Италии и Венгрии по группе 3 являются национальные команды Германии (4) и Англии (0).
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