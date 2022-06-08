Мостовой: неправильно играть Суперкубок в Питере. Главное, чтобы это в РФС понимали

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что проводить матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге или Москве неправильно.
«Неправильно проводить Суперкубок в Питере или Москве. Что мешает провести в Казани или Нижнем Новгороде? Если бы претендовал стадион «Спартака», то фанаты «Зенита» тоже начали бы говорить. Фанаты имеют право высказывать своё мнение.
Чтобы вообще не было этого нагнетания, то проводите в Казани и Нижнем — все будут рады. Главное, чтобы это в РФС понимали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».
- 8 июня 2022
-
15:08
-
14:59
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:48
-
12:42
-
12:40
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:53
-
11:44