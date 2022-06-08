Мостовой: неправильно играть Суперкубок в Питере. Главное, чтобы это в РФС понимали

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что проводить матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге или Москве неправильно.

«Неправильно проводить Суперкубок в Питере или Москве. Что мешает провести в Казани или Нижнем Новгороде? Если бы претендовал стадион «Спартака», то фанаты «Зенита» тоже начали бы говорить. Фанаты имеют право высказывать своё мнение.



Чтобы вообще не было этого нагнетания, то проводите в Казани и Нижнем — все будут рады. Главное, чтобы это в РФС понимали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».