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Мостовой: неправильно играть Суперкубок в Питере. Главное, чтобы это в РФС понимали

Мостовой: неправильно играть Суперкубок в Питере. Главное, чтобы это в РФС понимали
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что проводить матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге или Москве неправильно.

«Неправильно проводить Суперкубок в Питере или Москве. Что мешает провести в Казани или Нижнем Новгороде? Если бы претендовал стадион «Спартака», то фанаты «Зенита» тоже начали бы говорить. Фанаты имеют право высказывать своё мнение.

Чтобы вообще не было этого нагнетания, то проводите в Казани и Нижнем — все будут рады. Главное, чтобы это в РФС понимали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».

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