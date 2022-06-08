Канчельскис — о Суперкубке: «Спартак» всё время бунтует. Без проблем сыграют в Петербурге

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о месте проведения матча за Суперкубок России — 2022.

«Да, знаю про города-фавориты на проведение Суперкубка. Захочет ли «Спартак» сняться с турнира из-за игры в Петербурге? Ну что за бред. Сниматься, не сниматься. Это смешно. Здесь просто одни эмоции. Да будут, конечно, играть. Хорошие команды. Почему бы им не сыграть?



«Спартаку» всегда что-то не нравится. Бунтуют всё время. Всё будет нормально. Решат и будут играть без проблем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».