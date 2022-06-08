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«Волгарь» сделает предложение Кержакову, если тренер не договорится с «Нижним Новгородом»

«Волгарь» сделает предложение Кержакову, если тренер не договорится с «Нижним Новгородом»
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«Волгарь» сделает предложение Александру Кержакову занять пост главного тренера, если он не продлит контракт с «Нижним Новгородом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Для «Волгаря» не является препятствием тот факт, что недавно они назначили тренером Андраника Бабаяна», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 1 июня у тренера истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода». Будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области.

Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и сумел избежать попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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