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Бельгия одержала волевую победу над Польшей в Лиге наций

Бельгия одержала волевую победу над Польшей в Лиге наций
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8 июня сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Она завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 5:1.

На 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.

Сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A в Лиге наций. Польша (3) – на третьей позиции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 2-й тур
08 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 1
Польша
0:1 Левандовски – 28'   1:1 Витсель – 42'   2:1 Де Брёйне – 59'   3:1 Троссард – 73'   4:1 Троссард – 80'   5:1 Дендонкер – 83'   6:1 Опенда – 90+3'
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