«Валенсия» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера
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Дженнаро Гаттузо стал главным тренером «Валенсии», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, но уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Ранее пост главного тренера «Валенсии» занимал Хосе Бордалас, он покинул команду 3 июня. Под руководством специалиста клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
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