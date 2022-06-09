«Вест Хэм Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

«Вест Хэм Юнайтед» представил комплект домашней формы на сезон-2022/2023.
Форма английского клуба выполнена в традиционных цветах — тёмно-бордовом и голубом. На груди изображена эмблема клуба и логотип технического спонсора «Вест Хэм Юнайтед» — компании Umbro. На рукавах и воротнике размещены голубые полосы и узор в стиле граффити.
Фото: UmbroUK
Фото: UmbroUK
Фото: UmbroUK
«Вест Хэм Юнайтед» в 38 матчах набрал 56 очков и занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 93 очка. В тройку лидеров турнира вошли «Ливерпуль» (92) и лондонский «Челси» (74). Напомним, по итогам сезона «Вест Хэм Юнайтед» попал в Лиге конференций УЕФА, в которой выступит в следующем сезоне.
Ещё больше новых форм, в которых клубы будут играть в новом сезоне, тут:
- 9 июня 2022
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