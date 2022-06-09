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Денис Глушаков пробежит 100 метров на Неделе легкой атлетики с Губерниевым и Ягудиным

Денис Глушаков пробежит 100 метров на Неделе легкой атлетики с Губерниевым и Ягудиным
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков подтвердил информацию о своём намерении пробежать стометровку на Неделе лёгкой атлетики вместе с известным журналистом Дмитрием Губерниевым и фигуристом Алексеем Ягудиным.

«Да, это правда. Как возникла такая идея? Я знаком с Юрой Борзаковским, мы с ним в хороших отношениях. Он мне позвонил и предложил поучаствовать. Я ответил: «Давай попробуем», — сказал Денис Глушаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2021/2022. Подмосковный клуб обыграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 — по сумме двух встреч).

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