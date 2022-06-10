Тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу в матче с Швейцарией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о победе команды в матче третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 с Швейцарией (1:0).

«Результат определяет всё, так работает профессиональный футбол. Нам удалось одержать победу вдали от дома, было очень сложно, иначе быть не могло. С самого начала мы пытались навязать свой стиль, хоть и пришлось серьёзно потрудиться для этого. Не стоит забывать их результат на Евро и то, что они также вышли на чемпионат мира.

Я доволен профессионализмом и отношением игроков. Теперь мы с нетерпением ждём воскресной игры с Чехией», — приводит слова Энрике Sport.es.

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Напомним, единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте. В следующей игре, которая пройдёт 12 июня в 21:45 мск, испанцы встретятся со сборной Чехии.