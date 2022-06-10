Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити», чтобы начать играть на позиции полузащитника

Украинский полузащитник Александр Зинченко готов покинуть «Манчестер Сити», чтобы получит возможность выступать на позиции полузащитника, сообщает 90min.

Зинченко в последние годы выступал в «Манчестер Сити» на позиции левого защитника. Отмечается, что Зинченко готов рассмотреть возможность ухода из «Манчестер Сити», но заинтересованные клубы должны будут пообещать ему регулярное время на поле на позиции полузащитника.

Соглашение Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.

В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 результативных передач.