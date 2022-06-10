Возглавит ли Карпин в третий раз «Спартак»?
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Накануне московский «Спартак» объявил об уходе главного тренера Паоло Ваноли и его тренерского штаба. Одной из главных интриг ближайшего времени стал выбор нового наставника красно-белых.
Одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» является Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов» и сборную России. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: возглавит ли Карпин в третий раз «Спартак»?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Спартак» в периоды с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. За это время он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России по футболу. Также Карпин выступал за московский клуб, будучи действующим футболистом.
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