Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возглавит ли Карпин в третий раз «Спартак»?

Возглавит ли Карпин в третий раз «Спартак»?
Комментарии

Накануне московский «Спартак» объявил об уходе главного тренера Паоло Ваноли и его тренерского штаба. Одной из главных интриг ближайшего времени стал выбор нового наставника красно-белых.

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» является Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов» и сборную России. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: возглавит ли Карпин в третий раз «Спартак»?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Спартак» в периоды с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. За это время он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России по футболу. Также Карпин выступал за московский клуб, будучи действующим футболистом.

«Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака» «Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака»
Ваноли — лучший! Никто из ушедших рано иностранцев не был так хорош, как он в «Спартаке» Ваноли — лучший! Никто из ушедших рано иностранцев не был так хорош, как он в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022