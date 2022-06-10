Сумма отступных за 17-летнего Гави по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к заключению нового контракта с испанской командой. Агент футболиста сегодня, 10 июня, встретится с представителями клуба, чтобы согласовать новую сделку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее была € 50 млн), сам полузащитник подпишет контракт на пять лет.

Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

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