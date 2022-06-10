Агент Зидана прокомментировал информацию о договорённости тренера с «ПСЖ»

Алан Мильяччо, агент французского специалиста Зинедина Зидана, прокомментировал слухи о скором назначении тренера в «ПСЖ».
«Все слухи о соглашении с «ПСЖ» не имеют под собой почвы. Ни Зинедин, ни я не связывались напрямую с владельцем французского клуба.
С сегодняшнего дня я единственный, кому разрешено говорить от имени Зидана и представлять его интересы», — приводит слова Мильяччо L'Equipe.
Ранее сообщалось, что по контракту с «ПСЖ» 49-летний специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Однако Зидану требовалось выполнение двух условий. Главное, чего хотел специалист, — иметь полный спортивный контроль над командой, для этого клуб должен был расстаться с Леонардо. Также Зидан хотел, чтобы «ПСЖ» сохранил нападающего Килиана Мбаппе в составе. Обе задачи были выполнены.
- 10 июня 2022
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