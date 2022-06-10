Радимов: провести СК в Петербурге — правильно. Бойкот? Зависит от владелицы «Спартака»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.
«Правильное решение проводить Суперкубок в Санкт-Петербурге. Что касается бойкота матча со стороны «Спартака», то тут 50 на 50. Всё зависит от владелицы клуба.
Сможет ли превзойти Суперкубок по организации финал Кубка России? А вы как думаете? Всё зависит от того, приедет МакSим или нет», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.
- 10 июня 2022
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