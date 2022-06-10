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В «Зените» заявили, что «Газпром Арена» полностью готова к проведению Суперкубка

В «Зените» заявили, что «Газпром Арена» полностью готова к проведению Суперкубка
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В «Зените» рассказали о степени готовности стадиона «Газпром Арена» к матчу Суперкубка России со «Спартаком».

«Что касается проведения игры за Суперкубок в Петербурге ― «Газпром Арена» полностью готова к матчу такого уровня. Опыт проведения матчей Кубка конфедераций, игр чемпионата мира и Евро позволяет с уверенностью утверждать, что на стадионе будут предусмотрены все необходимые меры безопасности.

Травяное покрытие поля на «Газпром Арене» также в оптимальном состоянии. Благодаря механизму выкатного поля сейчас газон находится в естественной среде, проводится комплекс стандартных процедур по уходу за покрытием», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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