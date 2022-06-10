Хачатурянц признался, что голосовал за Нижний Новгород при выборе города для Суперкубка

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц признался, что голосовал за Нижний Новгород при выборе города для проведения матча за Суперкубок.

«Голосовал ли я за Нижний Новгород? Да», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.



Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что за проведение Суперкубка в Нижнем Новгороде было всего два члена бюро исполкома.