Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: единственным верным была бы жеребьёвка между Москвой и Петербургом за Суперкубок

Созин: единственным верным была бы жеребьёвка между Москвой и Петербургом за Суперкубок
Комментарии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.

«В регламенте Суперкубка нет чёткого понимания на этот случай. А это значит, что единственным верным вариантом было провести жеребьёвку между Москвой и Петербургом за Суперкубок. Да, Питер должен был принять финал ЛЧ, и он точно сделал бы это лучше, чем французы: в Париже было преступление перед футболом. Но в России два лучших стадиона – «Лужники» и стадион «Зенита». Абсолютно равноценные стадионы! И выбор Петербурга без жребия абсолютно справедливо не устраивает «Спартак» и его болельщиков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Новость по теме
Лепёхин: место проведения Суперкубка должны определять за год — тогда не будет разговоров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022