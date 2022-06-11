Журналист Карпентье: Макелеле станет помощником Зидана в «ПСЖ»

Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле с высокой долей вероятности станет помощником Зинедина Зидана, который близок к назначению «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Клеман Карпентье в своём «твиттере».

По сведениям источника, Макелеле сопровождал Зидана на переговорах с руководителями «ПСЖ» и должен войти в его тренерский штаб в случае назначения.

Ранее сообщалось, что Зидан достиг договорённости с руководством «ПСЖ» и должен возглавить парижский клуб. Также сообщалось, что по контракту с «ПСЖ» 49-летний специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. Зидану требовалось выполнение двух условий. Главное, чего хотел специалист, — иметь полный спортивный контроль над командой, для этого клуб должен был расстаться с Леонардо. Также Зидан хотел, чтобы «ПСЖ» сохранил нападающего Килиана Мбаппе в составе. Обе задачи были выполнены.

Однако агент Зинедина Зидана опроверг слухи о переговорах с французским клубом и заявил, что все слухи о соглашении не имеют под собой никакой почвы.

Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций.