Марсело хочет продолжить карьеру в чемпионате Турции

Бразильский защитник мадридского «Реала» Масрело хочет продолжить карьеру в Турции, сообщает Marca.



По информации источника, бразильский защитник имеет у себя предложения из Китая, ОАЭ и Турции. Поворотный для него вариант – Турция. Игрок настроен продолжить карьеру там.



Контрактное соглашение Марсело с клубом истекает летом этого года.



Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов.