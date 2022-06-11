Ринат Ахметов выделит € 1.9 млн на проведение чемпионата Украины

Владелец донецкого «Шахтёра» бизнесмен Ринат Ахметов выделит денежную сумму в размере € 1.9 млн гривен на поддержку украинского футбола и проведение чемпионата страны.

«Сегодня Украина переживает трудные времена. В это тяжелое время важно быть сплочёнными, доверять и помогать друг-другу.

ФК «Шахтёр» приветствует намерение УАФ и клубов Премьер-лиги по поводу проведения следующего чемпионата Украины. Из-за сложной экономической ситуации в стране не все могут полноценно готовиться к чемпионату. В этой связи президент клуба Ринат Ахметов принял решение о поддержке украинского чемпионата, клубов Первой и Второй лиги, проектов детского футбола в размере € 1.9 млн.

Принцип солидарности является основой европейского футбола. Помогая, мы становимся сильнее и делаем сплочённее нашу большую дружную футбольную семью», — сообщается на официальном сайте «Шахтёра».

Сборная Украины победила Ирландию в матче Лиги наций.