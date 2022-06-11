Сорокин ответил на вопрос о разном отношении полиции к российским и иностранным фанатам

Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Алексей Сорокин прокомментировал вопрос обеспечения безопасности. Ранее в Санкт-Петербурге задерживали болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом», а также принудительно сажали в автобусы болельщиков «Локомотива».
«Все подобные сюжеты – это вопрос степени договорённостей и детализации диалога между организаторами и органами, отвечающими за безопасность и порядок. Чем больше всё проработано, тем меньше подобных ситуаций. Мы всегда к этим вопросам относились крайне внимательно: работали со штабом безопасности, вели диалог с каждым ведомством отдельно. Сейчас он может продолжиться, но уже в контексте Суперкубка.
Наши правоохранительные органы относятся к иностранным болельщикам намного толерантнее, чем к российским? И в том, и в другом случае мы говорим о клубном футболе. Безопасность – вопрос детальной проработки. Нет ничего невозможного при нормальном, разумном и конструктивном диалоге. Но это должна быть улица с двусторонним движением: соответствующее поведение должно быть и со стороны болельщиков. Не должно быть привилегированного подхода только с одной стороны», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 11 июня 2022
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