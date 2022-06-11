В «Лацио» опровергли, что интересовались Дзюбой в 2020 году

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг информацию, что клуб интересовался российским нападающим Артёмом Дзюбой в 2020 году.
«Это неправда, что мы интересовались Дзюбой в 2020 году», — сказал Таре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее появлялась информация, что итальянский клуб интересуется Артёмом Дзюбой.
Ранее сообщалось, что Дзюба интересен «Коньяспору» и «Гаталасараю». Кроме того, по данным турецких СМИ, Артём ведёт переговоры о контракте с «Фенербахче». Российский футболист хочет получить € 2 млн за годовой контракт с турецким клубом, а руководство «Фенербахче» рассчитывает снизить эту сумму.
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
- 11 июня 2022
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