Мохамед Салах: «Золотой мяч» — моя цель. Был шокирован своим местом в 2021 году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».
«Я не отрицаю, что хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» стоит на первом месте в списке моих целей.
Если я получу его, то буду стремиться ко второму. Мне не нужен тренер или кто-либо ещё для мотивации. Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году (Салах стал седьмым в голосовании за «Золотой мяч». – Прим. «Чемпионата»).
Поражение от «Реала», безусловно, недостаток для взятия награды, хотя я и хорошо сыграл в финале. Но это не отменяет моих заслуг за последние месяцы. Подождём голосования жюри. И если я не стану обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, я сделаю всё, чтобы стать им в следующем.
Получение такой награды египтянином будет иметь огромное значение на Ближнем Востоке, а также в Африке. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи. Потому что я, выходец из деревни в Египте, достиг многого. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с «Золотым мячом» в Египет», — цитирует Салаха RMC Sport со ссылкой на France Football.
- 11 июня 2022
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