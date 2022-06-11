Мохамед Салах: «Золотой мяч» — моя цель. Был шокирован своим местом в 2021 году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».



«Я не отрицаю, что хочу, чтобы меня признали лучшим игроком мира. И «Золотой мяч» стоит на первом месте в списке моих целей.



Если я получу его, то буду стремиться ко второму. Мне не нужен тренер или кто-либо ещё для мотивации. Это правда, что я был шокирован своим местом в 2021 году (Салах стал седьмым в голосовании за «Золотой мяч». – Прим. «Чемпионата»).



Поражение от «Реала», безусловно, недостаток для взятия награды, хотя я и хорошо сыграл в финале. Но это не отменяет моих заслуг за последние месяцы. Подождём голосования жюри. И если я не стану обладателем «Золотого мяча» в 2022 году, я сделаю всё, чтобы стать им в следующем.



Получение такой награды египтянином будет иметь огромное значение на Ближнем Востоке, а также в Африке. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи. Потому что я, выходец из деревни в Египте, достиг многого. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с «Золотым мячом» в Египет», — цитирует Салаха RMC Sport со ссылкой на France Football.

Новость по теме Мохамед Салах высказался о получении награды лучшему футболисту сезона АПЛ