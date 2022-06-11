Украина — Армения: Малиновский на 61-й минуте вывел украинцев вперёд

Сегодня, 11 июня, проходит матч третьего тура Лиги наций УЕФА Украина — Армения. Команды группы 1 Лиги В играют на стадионе «ЛКС» в Лодзи (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.
Счёт был открыт во втором тайме. На 61-й минуте отличился полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, ему ассистировал Александр Караваев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Армения.
Соперниками сборных Украины и Армении по группе 1 Лиги В являются национальные команды Шотландии и Ирландии. У всех команд квартета по три очка, за исключением сборной Ирландии, которая пока не набрала баллов.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 11 июня 2022
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