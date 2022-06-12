«ПСЖ» готов заплатить за форварда «Сассуоло» € 45 млн
Поделиться
«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки и готов предложить за 23-летнего футболиста € 45 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему нападающему «Сассуоло» со стороны лондонского «Арсенала». По сведениям источника, руководство итальянского клуба отклонило предложение «канониров» в размере € 41 млн.
Два года назад уроженцем Рима интересовались такие клубы, как «Марсель» и «Ренн». В минувшем сезоне Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 30 млн.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
01:30
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:11
-
00:02
- 11 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:32
-
22:25
-
22:19
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:51
-
21:23
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:19
-
20:05
Партнерский контент