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«ПСЖ» готов заплатить за форварда «Сассуоло» € 45 млн

«ПСЖ» готов заплатить за форварда «Сассуоло» € 45 млн
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«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуки Скамакки и готов предложить за 23-летнего футболиста € 45 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему нападающему «Сассуоло» со стороны лондонского «Арсенала». По сведениям источника, руководство итальянского клуба отклонило предложение «канониров» в размере € 41 млн.

Два года назад уроженцем Рима интересовались такие клубы, как «Марсель» и «Ренн». В минувшем сезоне Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 30 млн.

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