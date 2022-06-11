Германия не смогла обыграть Венгрию в матче Лиги наций

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 – национальную команду Германии. Команды сыграли вничью — 1:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На шестой минуте отличился венгерский защитник Жолт Надь. Через три минуты счёт сравнял немецкий полузащитник Йонас Хофман, голевой пас отдал Нико Шлоттербек.



Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.