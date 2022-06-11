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Германия не смогла обыграть Венгрию в матче Лиги наций

Германия не смогла обыграть Венгрию в матче Лиги наций
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Сегодня, 11 июня, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала своего соперника по Лиге А, группе 3 – национальную команду Германии. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На шестой минуте отличился венгерский защитник Жолт Надь. Через три минуты счёт сравнял немецкий полузащитник Йонас Хофман, голевой пас отдал Нико Шлоттербек.

Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 3-й тур
11 июня 2022, суббота. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Надь – 6'   1:1 Хофман – 9'
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