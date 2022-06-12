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Фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Ливерпуля» Минамино является «Вулверхэмптон»

Фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Ливерпуля» Минамино является «Вулверхэмптон»
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Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино может продолжить выступление в английской Премьер-лиге (АПЛ). Главным претендентом на подписание японского футболиста является «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Football Insider.

Ранее сообщалось, что подписать 27-летнего Минамино хочет «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Минамино перешёл в «Ливерпуль» в 2020 году. В минувшем сезоне форвард принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2015 года Минамино вызывается в национальную команду Японии.

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

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