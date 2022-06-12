Петраков о матче с Арменией в Лодзи: атмосфера замечательная, мы словно в Украине играли

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в матче третьего тура Лиги наций со сборной Арменией. Встреча прошла в Лодзи (Польша) и завершилась со счётом 3:0.
«И тренеру, и футболистам всегда приятно играть, когда есть болельщики. Когда их нет, это плохо. Сегодня атмосфера была просто замечательная, мы словно в Украине играли. Решение провести матч в Лодзи было верным, ведь пришел полный стадион, наши соотечественники. Люди радовались, я видел их лица, они благодарны. Все хотят домой. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Спасибо людям, которые поддержали нас. И в Украине все смотрели игру по телевизору, все гордятся своей страной», — приводит слова Петракова официальный сайт УЕФА.
В следующем матче сборная Украины встретится с Ирландией, а Армения сыграет с Шотландией.
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