Йозуа Киммих не исключил уход из «Баварии»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих не исключил, что в будущем может покинуть немецкий клуб ради выступления за границей.
«Это был бы интересный вызов. Не знаю, что произойдёт в будущем. Посмотрим. Сейчас у меня очень хороший тренер, который является сторонником привлекательного футбола. Мне очень нравится в команде, но в уме я всегда держу этот профессиональный и личный вызов — однажды открыть для себя новые горизонты», — приводит слова Киммиха So Foot.
Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» летом 2015 года. Полузащитник провёл за команду 299 матчей, в которых отметился 33 голами и 83 результативными передачами. Контракт Йозуа с клубом действует до июня 2025 года.
Как проходит тренировка «Баварии»
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