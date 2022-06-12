Агенты Луиса Суареса предложили услуги футболиста «Лацио»

Представители уругвайского нападающего Луиса Суареса, чей контракт с мадридским «Атлетико» истекает 30 июня, предложили услуги футболиста римскому «Лацио». Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, также в подписании 35-летнего форварда заинтересованы «Фиорентина», «Аталанта» и «Астон Вилла». Сообщается, что Суарес возьмёт время на раздумье перед выбором нового клуба.

Состав «Атлетико» Суарес пополнил в 2020 году, перейдя из «Барселоны». С тех пор нападающий забил 34 гола и отдал шесть результативных передач в 83 встречах.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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