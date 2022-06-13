В «Манчестер Сити» высказались о подписании контракта с Эрлингом Холандом

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о переходе в команду нападающего Эрлинга Холанда.

«Эрлинг — огромный талант, он был одним из лучших нападающих Европы в последние несколько сезонов. У него исключительная результативность, а его выступления за «Боруссию», в частности, в Лиге чемпионов доказали, что он способен добиваться успеха на самом высоком уровне.



У Холанда есть всё, что мы хотим видеть в нападающем. Уверены, что Эрлинг преуспеет в команде и в её системе. Его начало карьеры было замечательным, но ему всего 21. Его лучшие годы ещё впереди, уверены, что он сможет стать ещё лучше, работая под руководством Гвардиолы.



Это очень захватывающее подписание для «Манчестер Сити». Я уверен, что нашим болельщикам понравится смотреть за игрой Холанда в «Манчестер Сити», — приводит слова Бегиристайна официальный сайт клуба.