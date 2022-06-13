Таски — о назначении Абаскаля: ему будет не так просто, давление будет идти каждый день

Бывший игрок «Спартака» Сердар Таски высказался о назначении на должность главного тренера красно-белых испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
«Я не знаю нового тренера. Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» — очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день. «Спартак» должен каждый год выигрывать каждый трофей в России.
Но если вы посмотрите на лиги в Европе, вы увидите, что всё больше и больше клубов дают молодым специалистам шанс стать тренерами команды. Так что надо подождать и посмотреть, добьётся ли «Спартак» успеха после назначения», — приводит слова Таски Metaratings.
Ранее пост главного тренера «Спартака» покинул итальянский специалист Паоло Ваноли. Под его руководством красно-белые в сезоне-2021/2022 завоевали Кубок России.
- 13 июня 2022
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