Таски — о назначении Абаскаля: ему будет не так просто, давление будет идти каждый день

Бывший игрок «Спартака» Сердар Таски высказался о назначении на должность главного тренера красно-белых испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю нового тренера. Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» — очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день. «Спартак» должен каждый год выигрывать каждый трофей в России.

Но если вы посмотрите на лиги в Европе, вы увидите, что всё больше и больше клубов дают молодым специалистам шанс стать тренерами команды. Так что надо подождать и посмотреть, добьётся ли «Спартак» успеха после назначения», — приводит слова Таски Metaratings.

Ранее пост главного тренера «Спартака» покинул итальянский специалист Паоло Ваноли. Под его руководством красно-белые в сезоне-2021/2022 завоевали Кубок России.