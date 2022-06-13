Тренер сборной Словакии: Казахстан был эффективнее, дважды лишив нас очков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Словакии Самуэль Словак прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Казахстаном (1:2).
«Мы знали, что нас ждёт. Мы хотели вернуть очки. Мы начали активно, хоть и без моментов. Пропущенный глупый гол подкосил команду. Конец первого тайма у нас не получился, после перерыва стало лучше, но мы не смогли добиться лучшего результата.
Казахстан был эффективнее, дважды лишив нас очков. Ошибки случаются, в том числе и при выборе состава. Мы должны смириться с тем фактом, что пропустили голы, после которых долго восстанавливались. Соперник с самого начала действовал агрессивно, игроки реагировали так, как реагировали, и в итоге по ходу встречи эмоции стали негативными», — приводит слова Словака пресс-служба Словацкого футбольного союза.
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