«Федун захочет победить Миллера». Быстров — о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России с «Зенитом».



«Вариант с бойкотом со стороны «Спартака» не допускаю. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний – добиться успеха в противостоянии со «Спартаком».



Проводить матч за Суперкубок на нейтральном поле не стоит. Это и так будет праздник для болельщиков в городе. Уверен, что он не будет уступать той атмосфере, которая была во время финала Кубка России в «Лужниках», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».



Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».