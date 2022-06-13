«Федун захочет победить Миллера». Быстров — о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России с «Зенитом».
«Вариант с бойкотом со стороны «Спартака» не допускаю. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний – добиться успеха в противостоянии со «Спартаком».
Проводить матч за Суперкубок на нейтральном поле не стоит. Это и так будет праздник для болельщиков в городе. Уверен, что он не будет уступать той атмосфере, которая была во время финала Кубка России в «Лужниках», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».
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