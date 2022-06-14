Гравенберх: я перешёл в «Баварию», чтобы выиграть много трофеев

Недавно перешедший в «Баварию» полузащитник Райан Гравенберх прокомментировал трансфер.
«Когда поступил запрос от «Баварии», мне не пришлось долго думать. Это один из крупнейших существующих клубов: игроки со всего мира хотят играть за эту команду. Я приехал в Мюнхен, чтобы выиграть много трофеев, а «Бавария» привыкла выигрывать много трофеев. С этим клубом возможно выиграть всё, в том числе Лигу чемпионов. Эта команда очень сплочённая, мне это нравится», — приводит слова Гравенберха Marca.
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Контракт 20-летнего хавбека с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. До этого Гравенберх выступал за «Аякса» с 2018 года. Райан провёл за амстердамскую команду 103 матчей, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами.
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