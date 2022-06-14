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Салихова: стоит провести Суперкубок «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи»

Салихова: стоит провести Суперкубок «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, вновь раскритиковала решение РФС провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Но что такое спортивный принцип по сравнению с любовью и верностью своему клубу и городу? Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи», ведь для обеих команд этот город — родной», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.

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