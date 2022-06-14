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Отец хавбека «Баварии» раскритиковал трансферную политику «Реала», «ПСЖ» и «Ман Сити»

Отец хавбека «Баварии» раскритиковал трансферную политику «Реала», «ПСЖ» и «Ман Сити»
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Отец новоявленного полузащитника мюнхенской «Баварии» Райана Гравенберха раскритиковал трансферную политику ведущих клубов Европы.

«Если вы посмотрите на «ПСЖ», «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид», то увидите, как они покупают 15 игроков, когда у них уже есть состав из 40 человек. Они просто смотрят на того, кто выделяется. «Бавария» совершает максимум 3-5 целевых подписаний. Это игроки, в которых они действительно инвестируют. Это явно сыграло роль в выборе Райана», — приводит слова Гравенберха-старшего De Telegraaf.

Напомним, Гравенберх выступал за основную команду «Аякса» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Нидерландов, забил два гола и отдал пять результативных передач. Вчера, 13 июня, было объявлено о его переходе в «Баварию».

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