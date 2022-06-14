Матич: хорошо знаю Моуринью, поэтому решение перейти в «Рому» принял без промедления

Сербский полузащитник Неманья Матич прокомментировал свой переход в «Рому».



«Для меня большая честь присоединиться к этому клубу. Не могу дождаться начала нового сезона с моими товарищами по команде. «Рома» — клуб с потрясающими болельщиками и тренером Жозе Моуринью, которого я хорошо знаю, поэтому решение перейти в эту команду я принял без промедления. Надеюсь, что, работая вместе, мы сможем добиться многого», — приводит слова Матича пресс-служба «Ромы».



Сегодня, 14 июня, «Рома» объявила о заключении контракта с Матичем. Соглашение 33-летнего сербского полузащитника с римским клубом рассчитано до лета 2023 года. Неманья Матич будет выступать за столичный клуб под 21-м номером. Ранее футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».