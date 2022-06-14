Даниил Уткин близок к переходу в «Ростов» из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин близок к переходу в «Ростов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы ведут переговоры о трансфере игрока и в ближайшее время могут их завершить.
Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступает с 2018 года.
«Краснодар» в 30 матчах набрал 50 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Ахмат» (42) завершил сезон на седьмом месте, «Ростов» (38) стал девятым. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 14 июня 2022
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