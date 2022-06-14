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Дарвин Нуньес прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»

Дарвин Нуньес прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»
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Нападающий Дарвин Нуньес прокомментировал переход в «Ливерпуль».

«Я счастлив быть здесь, в «Ливерпуле». Это действительно большой клуб. Я счастлив стать частью этой великой команды.

Мне приходилось играть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Я понял, что это мой стиль игры. Я следил за этой командой на протяжении долгого времени. Надеюсь, что смогу сделать всё, чтобы помочь «Ливерпулю», — приводит слова Нуньеса пресс-служба «Ливерпуля».

В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года. В октябре 2019 года Нуньес дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой в 11 матчах забил два гола.

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