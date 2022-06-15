Мбаппе двумя смайлами отреагировал на переход Тчуамени в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на переход полузащитника Орельена Тчуамени в «Реал». Контракт 22-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на шесть лет.

Под постом Тчуамени в «твиттере» о переходе в «Реал» Мбаппе оставил два смайлика, которые хлопают в ладоши.

Ранее сообщалось, что Тчуамени мог продолжить карьеру в «ПСЖ», однако, нападающий принял решение подписать контракт с «Реалом».

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который в 2020 году продал игрока в «Монако» за € 18 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2021 года форвард вызывается в национальную команду Франции, за которую провёл 12 матчей, забив 1 гол.