Мбаппе двумя смайлами отреагировал на переход Тчуамени в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на переход полузащитника Орельена Тчуамени в «Реал». Контракт 22-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на шесть лет.
Под постом Тчуамени в «твиттере» о переходе в «Реал» Мбаппе оставил два смайлика, которые хлопают в ладоши.
Ранее сообщалось, что Тчуамени мог продолжить карьеру в «ПСЖ», однако, нападающий принял решение подписать контракт с «Реалом».
Тчуамени является воспитанником «Бордо», который в 2020 году продал игрока в «Монако» за € 18 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. С 2021 года форвард вызывается в национальную команду Франции, за которую провёл 12 матчей, забив 1 гол.
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