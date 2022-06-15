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Караваев: мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Вне футбола — жить в мире

Караваев: мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Вне футбола — жить в мире
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что мечтает выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов.

«Моя мечта? Выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Вне футбола – жить в мире и понимании, материальные ценности не так важны. Ещё большая дружная семья с собакой. И домик. Желательно у моря!», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгению Маркову.

В минувшем сезоне Караваев провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 результативные передачи. За сборную России Караваев выступает 2019 года. За это время он провёл за национальную команду 20 матчей, в которых забил два гола.

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