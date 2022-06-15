Мемфис Депай стал вторым бомбардиром в истории сборной Нидерландов

Вчера, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом. Сильнее оказались подопечные Луи ван Гала — финальный свисток арбитра зафиксировал их победу со счётом 3:2.
Один из голов сборной Нидерландов забил форвард Мемфис Депай. Этот гол стал 42-м для нападающего за национальную сборную. Таким образом, он стал вторым бомбардиром в истории Нидерландов. Он сравнялся по голам с Клас-Яном Хунтеларом. Больше только у Робина ван Перси, который за свою карьеру забил 50 голов в футболке сборной своей страны.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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