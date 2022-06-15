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Росси — о 4:0 в игре с Англией: когда умру, меня почтят минутой молчания на аренах Венгрии

Росси — о 4:0 в игре с Англией: когда умру, меня почтят минутой молчания на аренах Венгрии
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Англией (4:0).

«Мы знали, что нам предстоит тяжёлый матч с Англией, в котором придётся много терпеть и бороться. Но мы делали это вместе. Каждый игрок отдал всё этой команде. В первом тайме у нас были проблемы в обороне, в некоторых моментах повезло. Однако благодаря одному лишь везению такого результата не добиться. Мы доказали, что способны играть с любым соперником. Конечно, мы не витаем в облаках после такого успеха, твёрдо стоим на земле. Но я очень доволен своей командой.

После моего назначения я сказал, что хочу оставить след в венгерском футболе. Думаю, я добился цели. Когда я умру — надеюсь, это произойдёт нескоро — меня почтят минутой молчания на венгерских стадионах», — приводит слова Росси Nemzeti Sport Online.

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