«Миллер с Федуном могут замутить это по щелчку пальцев». Денисов раскритиковал Дюкова

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов раскритиковал президента РФС Александра Дюкова за попытки улучшить Кубок России.

«Представьте, школа «Спартака», который выиграл Кубок. Атмосфера там была невероятная. Но вот представьте школу клуба: 2012-й год тренирует Аленичев, 2011-й – Титов, и всё. А приезжают в Петербург – тут, например, Кержаков. Я уверен, что трибуны будут полные. Если Миллер отдаст приказ, если он скажет это тому же Федуну – они вдвоём легко могут это замутить, просто по щелчку пальцев.

Когда они говорят: «Мы хотим, и надо», – появляются люди и идеи. А когда я слушаю Дюкова, у него голова забита тем, как улучшить Кубок России. Ну зачем, нафига он нам нужен? Вот я не понимаю.



Могу набрать, и он скажет приезжать, но должна инициатива идти не от меня. Если Миллер скажет – всё. Если я буду звонить: «Александр Валерьевич, возьмите меня за стол переговоров». Да ему это нафиг не надо!



Я против, чтобы инициатива шла от кого-то. Это от них должно быть. Может, не мои идеи, кто-то ещё круче предложит. Когда есть понимание, что это надо, – появляются люди и идеи. А когда он сидит на стуле и думает: «Да ну, на какой хрен это, опять украдут и обманут, опять разведут, и я буду дураком», – не получится», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.